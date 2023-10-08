بفستان طاووس.. إلهام شاهين بكواليس مسلسل الفريدو تثير الجدل بالسوشيال ميديا| شاهد

ظهرت النجمة إلهام شاهين، مؤخرا في كواليس حكاية "ألفريدو" بفستان بطباعة الطاووس، وألوان زرقاء، كانت ظهرت به في مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة، يصل سعره إلى 915 يورو، أي ما يعادل 30 ألف جنيه.

وكان تصميم فستان الهام شاهين معتاد باللون والشكل، حيث أنه لايختلف كثيرا عن ملابسها وظهورها الاعلامي.

وعرض ل إلهام شاهين مؤخرا مسلسل "ألفريدو" عبر شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن المسلسل ‎عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عناني، إنجي كيوان، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

وشاركت الهام شاهين أحمد فهمي الصور.