مسئول المبادارات بوزارة التخطيط: 26 مليون سيدة استفادت من حياة كريمة

عقدت، اليوم، فعاليات المؤتمر الافريقي الرابع عشر لصاحبات الاعمال والمهن وريادة الأعمال، بالتعاون مع المؤتمر الرابع لاتحاد جمعيات سيدات أعمال الكوميسا، ومعرض اتحاد سيدات أعمال الكوميسا.

وقال الدكتور هشام بدر مسؤل المبادرات بوزارة التخطيط والمزارع الخضراء أن الأمر غير متعلق فقط بالمساواة بين الجنسين ولكن بتعزيز العمل والقطاع الخاص عموماً.

وأكد الدكتور هشام بدر أن القارة لا تكل جهدا بالأمر الذي يتعلق بتمكين المرأة، مشيراً إلى سعي الحكومة المصرية إلي زيادة الأعمال الخاصة النسائية.

ونوه مسؤل مبادرات وزارة التخطيط بزيادة مشاركة النساء إلي 200% بالصعيد كما تم التمويل المالي لهم.

وأضاف أن المستفيدات من مبادارات حياة كريمة وصل نحو 26 مليون سيدة، بهدف تحسين مستوي المعيشة للأسر المصرية والسيدات، وأختتم أن 14% من السيدات خرجت الي العمل الخاص والتجارة داخل مصر.