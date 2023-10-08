أعلنت إذاعة جيش الاحتلال مقتل 30 من عناصر الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الهجوم أمس، الأحد، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

إلى ذلك، فقد وصلت خسائر مؤشرات بورصة تل أبيب إلى أكثر من 6% بعد يوم من هجوم واسع النطاق على إسرائيل.

وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 350

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 350 والجرحى إلى 1864، منهم 19 حالة موت سريري و326 بحالة خطيرة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.