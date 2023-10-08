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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تتوعد إسرائيل بالمزيد من الهجمات.. ومعارك بالدبابات في النقب

مقاومة
مقاومة

توعدت حركة حماس الاحتلال بمزيد من العمليات الكاسحة، حيث قال  متحدث باسم الحركة أن العمليات ستشتد وتتمدد لتشمل الضفة الغربية و ‎لبنان, وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت كتائب القسام التابعة لحماس أنها سترسل قوات جديدة إلى مناطق القتال داخل إسرائيل.

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من جانبها، ذكرت سائل إعلام إسرائيلية أنه تجري معارك صعبة وعنيفة في بلدة ماجين بالنقب وأن الجيش الإسرائيلي يقاتل بالدبابات ضد المسلحين.


وكانت الحركة قد بدأت هجوما على إسرائيل، صباح السبت، يشمل إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة وعمليات تسلل إلى الداخل الإسرائيلي.

حزب الله اللبناني على خط الصراع

والأحد دخل حزب الله اللبناني على خط الصراع، مستهدفا 3 مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة بالقذائف.


وقال حزب الله إنه "أطلق هجوما بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية على 3 مواقع في مزارع شبعا تضامنا مع الشعب الفلسطيني".

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوما بالقذائف المدفعية على منطقة في لبنان، أطلقت منها قذائف مورتر عبر الحدود.

وأضاف أن إحدى طائراته المسيّرة قصفت موقعا تابعا لحزب الله في منطقة جبل روس في مزارع شبعا.

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