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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد التصعيد مع حزب الله.. طلب من الاحتلال لسكان البلدات الشمالية

الحدود بين إسرائيل
الحدود بين إسرائيل ولبنان

طلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من سكان البلدات الشمالية إخلاء منازلهم، بعد التصعيد مع "حزب الله".

وحسب موقع “لبنان 24”، أوعزت قيادة المنطقة الشمالية لسكان مستوطنات شمال الكيان الصهيوني بالقرب من الحدود اللبنانية بمغادرة منازلهم في غضون 48 ساعة، وسط إخلاء مستوطنة أدميت على الحدود.

وصباح اليوم الأحد، أعلن حزب الله، مسؤوليته عن إطلاق صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المحتلة.

حزب الله: إصابة المواقع إصابات مباشرة

وقال الحزب في بيان صادر اليوم الأحد:  "قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في المقاومة صباح اليوم الأحد الموافق بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة".

وعقب ذلك، نشرَ جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو يوثق لحظة قصف قواته الخيمة التابعة لـ"حزب الله" في منطقة مزارع شبعا، على خلفية إستهداف الحزب مواقع عسكرية للكيان الصهيوني في المزارع المحتلة بواسطة صواريخ موجّهة.

وبعد ذلك، أعاد حزب الله، اليوم الأحد، نصب خيمته في موقعها السابق مقابل موقع زبدين، بعدما تعرضت لقصف صاروخي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

الاحتلال الاسرائيلي حزب الله إطلاق صواريخ مستوطنة أدميت

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