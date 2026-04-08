إحلال وتجديد كابلات التغذية الكهربائية لمحطة مياه الكشلة بكفر الشيخ

وجه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بإحلال وتجديد كابلات التغذية الكهربائية لمحطة مياه الكشلة بمركز دسوق، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن الأعمال تتضمن تنفيذ مغذٍيين «دخول»، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، باستخدام كابلات جهد متوسط بمقطع 3×300 مم²، بداية من محطة محولات دسوق وحتى لوحة الكومباكت، وصولًا إلى لوحة توزيع محطة مياه الكشلة، بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه، بالتنسيق بين الشركة القابضة لمياه الشرب وشركة الكهرباء، وتحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المشروع يستهدف تأمين استمرارية التغذية الكهربائية للمحطة، وضمان التشغيل المستقر دون انقطاعات، بما ينعكس إيجابًا على جودة خدمات مياه الشرب المقدمة لأهالينا.

وشدد محافظ كفر الشيخ على سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، في إطار توجهات الدولة نحو تطوير المرافق الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة.