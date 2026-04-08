عيد القيامة وشم النسيم.. رفع درجة الاستعداد والجاهزية بالقطاعات الخدمية بالوادي الجديد

وجّهت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد،برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية بالمحافظة، بالتزامن مع قرب حلول عيد القيامة المجيد واحتفالات شم النسيم؛ وذلك لضمان توفير الأجواء المناسبة للاحتفالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشددت على تكثيف جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها والميادين العامة، والتأكد من جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين. كما أكدت على تكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط بالشارع وتحقيق السلامة المرورية خلال فترة الاحتفالات. بالإضافة إلى تعزيز جهود الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.



كما أشارت إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، وتوفير الأدوية والأمصال، مع التأكيد على جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري معها.