قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على طريقة مباراة اسبانيا ومصر .. أزمة جديدة بسبب هتافات جماهير ريال مدريد أمام بايرن ميونخ تفتح ملف العنصرية
خلال جولته بالشرقية|وزير التعليم يوجه بالتدقيق في تطبيق أعمال السنة لتقييم الطلاب
الدور المصري عنصر حاسم في حماية فرص التهدئة وتحقيق سلام أكثر ثباتًا واستقرارًا بالشرق الأوسط
16 صورة ترصد تفاصيل جولة وزير التعليم بمدارس الشرقية اليوم
البرلمان العربي يدين اقتحام القنصلية الكويتية في مدينة البصرة
استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار
مخدرات ب95 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالجيزة
شوبير: الأهلي مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل
بعد إعلان الهدنة الأمريكية.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
بعد جدل الأحوال الشخصية.. مقترحات برلمانية عاجلة لضبط الرؤية والحضانة
مهتز نفسيا.. الداخلية تكشف تفاصيل وجود مشرد داخل غرفة صرف صحي بمطروح
الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويؤكد دعم جهود التهدئة الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يناقش سبل تعزيز منظومة المدفوعات الإلكترونية بالقطاع السياحي

محمد الإسكندراني

استقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ملاك البابا نائب الرئيس ومدير شركة فيزا مصر وليبيا والسودان، وشريهان بخيت مدير العلاقات الحكومية بمنطقتي شمال شرق إفريقيا والشرق العربي؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من التوسع الكبير الذي تشهده شركة فيزا عالميًا.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بمسئولي الشركة مستعرضاً ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع فريد في المنتجات والأنماط والأنشطة السياحية، مؤكدًا أهمية تكامل المنتجات السياحية بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من السائحين.

كما أشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بروز تجارب سياحية جديدة ما يعكس ثراء وتعدد المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر.

وخلال اللقاء، تم استعراض الإطار العام للتعاون المقترح، في ضوء ما تمتلكه شركة “فيزا” من حضور دولي واسع، حيث تستحوذ على نحو 60% من المدفوعات على مستوى العالم، بما يتيح فرصاً واعدة لتعزيز منظومة المدفوعات الإلكترونية في القطاع السياحي المصري، وتيسير تجربة السائح خلال مختلف مراحل رحلته داخل المقصد المصري.

وأعرب ممثلو الشركة عن اهتمامهم بتعزيز التعاون مع وزارة السياحة والآثار، مؤكدين أن السوق المصري يشهد نموًا ملحوظًا في الأنشطة والحركة السياحية، فضلًا عن ما يتمتع به من تنوع كبير في المنتجات والأنماط السياحية.

كما أبدوا استعدادهم لإقامة شراكة استراتيجية تسهم في دعم المقصد السياحي المصري، من خلال تطوير حلول مبتكرة للمدفوعات الرقمية تغطي مختلف جوانب تجربة السائح في مصر.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة بين فرق العمل من الجانبين خلال الفترة المقبلة، لوضع إطار تنفيذي للتعاون المشترك، بما يحقق الاستفادة المُثلى من خبرات شركة “فيزا” العالمية، ويسهم في دعم تنافسية المقصد السياحي المصري على المستوى الدولي.

حضر الاجتماع الدكتور شريف جمال عبد الجواد أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار، ومصطفي بلبع مدير قبول المدفوعات بشركة فيزا، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

وزير السياحة والآثار شريف فتحي فيزا شركة فيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

إيران

مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم

مجتبى خامنئي

ليست نهاية الحرب .. بيان عاجل من المرشد الإيراني بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

العملات الأجنبية

آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم

الست من شوال

هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

الكركم والليمون

احترس .. أضرار غير مُتوقعة لمشروب الكركم مع الليمون

فطيرة بطاطس

طريقة عمل فطيرة الرنجة بالبطاطس بمذاق شهي

حواوشي

طريقة عمل حواوشي إسكندراني.. المقادير والخطوات

بالصور

لوك كاجوال.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار بظهورها

تحذير طبي من مشروبات الطاقة.. الإفراط فيها يهدد القلب والجهاز العصبي ويثير قلق الأطباء

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة التعاون في مجالات النقل الأخضر

وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة التاسع للمياه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد