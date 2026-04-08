وزير السياحة والآثار يناقش سبل تعزيز منظومة المدفوعات الإلكترونية بالقطاع السياحي

استقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ملاك البابا نائب الرئيس ومدير شركة فيزا مصر وليبيا والسودان، وشريهان بخيت مدير العلاقات الحكومية بمنطقتي شمال شرق إفريقيا والشرق العربي؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من التوسع الكبير الذي تشهده شركة فيزا عالميًا.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بمسئولي الشركة مستعرضاً ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع فريد في المنتجات والأنماط والأنشطة السياحية، مؤكدًا أهمية تكامل المنتجات السياحية بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من السائحين.

كما أشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بروز تجارب سياحية جديدة ما يعكس ثراء وتعدد المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر.

وخلال اللقاء، تم استعراض الإطار العام للتعاون المقترح، في ضوء ما تمتلكه شركة “فيزا” من حضور دولي واسع، حيث تستحوذ على نحو 60% من المدفوعات على مستوى العالم، بما يتيح فرصاً واعدة لتعزيز منظومة المدفوعات الإلكترونية في القطاع السياحي المصري، وتيسير تجربة السائح خلال مختلف مراحل رحلته داخل المقصد المصري.

وأعرب ممثلو الشركة عن اهتمامهم بتعزيز التعاون مع وزارة السياحة والآثار، مؤكدين أن السوق المصري يشهد نموًا ملحوظًا في الأنشطة والحركة السياحية، فضلًا عن ما يتمتع به من تنوع كبير في المنتجات والأنماط السياحية.

كما أبدوا استعدادهم لإقامة شراكة استراتيجية تسهم في دعم المقصد السياحي المصري، من خلال تطوير حلول مبتكرة للمدفوعات الرقمية تغطي مختلف جوانب تجربة السائح في مصر.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة بين فرق العمل من الجانبين خلال الفترة المقبلة، لوضع إطار تنفيذي للتعاون المشترك، بما يحقق الاستفادة المُثلى من خبرات شركة “فيزا” العالمية، ويسهم في دعم تنافسية المقصد السياحي المصري على المستوى الدولي.

حضر الاجتماع الدكتور شريف جمال عبد الجواد أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار، ومصطفي بلبع مدير قبول المدفوعات بشركة فيزا، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.