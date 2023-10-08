منذ 2005.. أبرز المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في غزة

خاضت المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من المواجهات العسكرية بقطاع غزة، وكان آخرها العملية غير المسبوقة التي نفذتها حركة المقاومة فجر أمس السبت تحت مسمى "طوفان الأقصى"، وعلى إثرها شن الكيان الصهيوني سلسلة من الغارات الجوية على أهداف داخل القطاع.

ونشرت إذاعة "مونت كارلو"، أبرز المواجهات التي خاضتها قوات الاحتلال ضد قطاع، والذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، منذ عام 2005.

1- أغسطس 2005: انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جانب واحد من غزة، والتخلي عن المستوطنات وترك القطاع المكتظ بالسكان تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

2- 25 يناير 2006: فازت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، فأعلن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة قطع المساعدات عن الفلسطينيين بحجة أن حماس رفضت نبذ العنف والاعتراف بالاحتلال.

3- 25 يونيو 2006: عناصر من حركة حماس يأسرون الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط، ما دفع دولة الكيان الصهيوني لتوجيه ضربات جوية والتوغل داخل القطاع. وتم إطلاق سراح شليط في النهاية بعد أكثر من خمس سنوات في عملية لتبادل الأسرى.

4- 27 ديسمبر 2008: شن الاحتلال هجومًا على غزة استمر 22 يوما، أسفر عن استشهاد 1400 فلسطيني ومقتل 13 إسرائيليا قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار.

5- 14 نوفمبر 2012: اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي القائد العسكري لحركة حماس أحمد الجعبري، ما استدعى مواجهات بين الكيان الصهيوني والفصائل الفلسطينية أسفرت عن استشهاد 164 فلسطينيا.

6- أغسطس 2014: غارات وقصف إسرائيلي على غزة عقب اختطاف ثلاثة إسرائيليين، استمر سبعة أسابيع وأسفر عن استشهاد أكثر من 2100 فلسطيني في غزة ومصرع 73 إسرائيليا منهم 67 عسكريا.

7- مارس 2018: بدأت احتجاجات فلسطينية عند حدود غزة مع الكيان الصهيوني احتجاجا على الحصار استمرت عدة أشهر وأدت لاستشهاد أكثر من 170 فلسطينيا.

8- مايو 2021: بعد أسابيع من التوتر خلال شهر رمضان، أصيب مئات الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات الأمن الاحتلال في حرم المسجد الأقصى بالقدس.

9- أغسطس 2022: استشهاد ما لا يقل عن 44 فلسطينيا، بينهم 15 طفلا، في ضربات جوية إسرائيلية على غزة استمرت ثلاثة أيام.

10- يناير 2023: أطلقت الجهاد الإسلامي في غزة صاروخين باتجاه الكيان الصهيوني بعد أن داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيما للاجئين وقتلت تسعة فلسطينيين.

11- أكتوبر 2023: نفذت حركة المقاومة الفلسطينية أكبر عملية لها على إسرائيل، وقالت إسرائيل إنها على شفا حرب وإنها بدأت شن ضربات على أهداف للمقاومة في غزة واستدعت جنود الاحتياط.