الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلاة ليلة الأربعاء من البصخة المقدسة بعزبة النخل

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة ليلة الأربعاء من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، والأم تريزا، بعزبة النخل.

صلوات البصخة المقدسة

شارك في الصلاة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب الغبطة تأملًا روحيًا للحاضرين حول "صفات الشجرة المثمرة"، مؤكدًا أن أساسها هو يسوع، وغذائها الحقيقي يكمن في الروح القدس، وخدمة الآخرين.

وشدد الأب البطريرك أن مسؤولية كل مسيحي هي أن يكون في وحدة مع الله، ليتغذى من كلمته، ويكون في خدمة الآخرين، داعيًا الجميع أن يكونوا أشجارًا مثمرة.