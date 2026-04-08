بعد شائعة تعطيل الدراسة|المدارس "كاملة العدد" و20 صورة ترصد انتظام العملية التعليمية

ياسمين بدوي

أعلنت الإدارات التعليمية ، انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور في المدارس اليوم ، رغم تداول شائعة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء لسوء الأحوال الجوية .

وتفقدت فاتن مدكور، مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية بالجيزة ، اليوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026، سير العمل بعدد من المدارس التابعة للإدارة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على انتظام العملية التعليمية.

وشملت الجولة مدارس: صلاح الدين الأيوبي الثانوية المشتركة، وذات النطاقين الرسمية لغات، والخلفاء الراشدين الثانوية، وأم المؤمنين عائشة للتعليم الأساسي، حيث تابعت انتظام الدراسة داخل الفصول، ونسب حضور الطلاب، والتزام المعلمين بخطط الشرح المقررة.

كما حرصت خلال الزيارة على تفقد مستوى النظافة العامة والانضباط الإداري داخل المدارس، والتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الأنشطة التربوية المختلفة التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب.

وأجرت فاتن مدكور حوارًا وديًا مع عدد من الطلاب، استمعت خلاله إلى آرائهم حول العملية التعليمية، مؤكدة أهمية المشاركة الفعالة داخل الفصول والالتزام بالحضور لتحقيق أفضل النتائج.

وفي سياق متصل، وجهت بضرورة استمرار المتابعة اليومية، وتكثيف الجهود للارتقاء بالمستوى التعليمي، مع تقديم الدعم الكامل للمعلمين والطلاب، بما يحقق بيئة تعليمية متميزة وآمنة.

وفي ختام الجولة، أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من إدارات المدارس وهيئات التدريس، مؤكدة أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والتعاون للحفاظ على انتظام العملية التعليمية وتحقيق جودة التعليم المنشودة.

ومن جانبه ، تفقد اليوم أيضا خالد حمدان مدير عام إدارة وسط القاهرة التعليمية ،مدرسة الحسين الاعداديه بنات ، وحضر طابور الصباح ، كما حرص على حضور الحصص الدراسية والإطمئنان على الطلاب والتقييمات ونسبة الحضور والغياب ، وتم تكريم الطلاب الملتزمين بالحضور وعدم الغياب بالمدرسه أثناء الطابور

كما تفقد اليوم سيد راشد مدير التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة بالخانكة  ، وقام بمتابعة البرنامج القومى لتنمية مهارات القراءة والكتابة، كما اطلع على سجلات المعلمين والمعلمات ، وأثنى على مجهود المعلمين وعلى إدارة المدرسة وقدم الشكر للجميع

