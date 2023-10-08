قلق ينتشر بين المواطنين.. بق الفراش يثير المخاوف في فرنسا

أثارت أزمة انتشار بق الفراش الذعر لدى الفرنسيين حكومة وشعباً، وظهر ذلك جلياً في خلوّ الفصول الدراسية من التلاميذ، وامتناع مستخدمي وسائل النقل العام عن الجلوس، ومن مظاهره أيضاً الأثاث الملقى في الشوارع مخافة أن يكون ملوّثاً.



انتشار بق الفراش يثير القلق في فرنسا



وأظهرت بعض الصور انتشار بق الفراش في القطارات والسينما، وكثرت البلاغات عن هذه الحشرات الماصة للدماء، لكنّ السلطات أكدت أنها لا تعبّر عن الحجم الفعليّ للظاهرة، إذ تفاقمت الضجة بفعل تداول الأخبار في شأنها على شبكات التواصل الاجتماعي، مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية 2024، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.



وحرصت الحكومة خصوصاً على الطمأنة خارج فرنسا، في حين أعلنت الجزائر عن "إجراءات وقائية" للحؤول دون انتشار هذه الحشرات.