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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سبب مرعب وراء صعوبة قتل بق الفراش.. ورائحة خفية يجب الانتباه إليها

حشرة بق الفراش
حشرة بق الفراش

تعاني مدينة باريس من غزو مستمر لبق الفراش، وهذا الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم. يعد هذا الوباء الصغير الذي يمتص الدماء كابوسًا حقيقيًا، ويصعب التخلص منه نظرًا لصعوبة قتل هذه الكائنات الصغيرة.

غزو حشرة بق الفراش

 إن فكرة دخول منزلك قد تكون مرعبة بما فيه الكفاية، ولكن يبدو أن بق الفراش قد تجاوز حدود المنازل وانتشر في وسائل النقل العام في باريس. بالفعل، تحدث نائب عمدة المدينة عن تهديد دائم يشير إلى أن "لا أحد في مأمن" من هذه الكائنات المزعجة.

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 ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، ما يجعل الأمور أكثر سوءًا، أن بق الفراش يعتبر طفرة لأنه يحمل الآن جينات من كائنات حية أخرى. وهذا يعني أنه أصبح مقاومًا للمبيدات الحشرية، مما يجعل مهمة القضاء عليه أكثر صعوبة.

وبالنظر إلى أن الرحلة بين باريس ولندن تستغرق بضع ساعات فقط عبر القطار السريع يوروستار، فإن القلق ينتاب الناس بشأن انتشار هذه الآفة أيضًا في المملكة المتحدة. على الرغم من أن المملكة المتحدة تواجه مشكلة بق الفراش أيضًا، إلا أن الحجم الذي يشهده باريس حاليًا يبدو أكبر بكثير.

علامات وجود حشرة البق في المنزل

توجد روائح تنبعث من المنازل قد تشير إلى وجود بق الفراش. فإذا شممت رائحة عفنة وحلوة في منزلك ولم تتمكن من تحديد سبب وجودها، فقد يكون لديك مشكلة مع هذه الكائنات.

 كما يمكن أن تكون وجود بقع صغيرة من الدم على الملاءات علامة على وجود بق الفراش، حيث يعضونك أثناء نومك. 

ويمكن أن تكون البقع البنية صغيرة الحجم علامة على وجود براز بق الفراش، وقد تجد أيضًا بيضها الصغيرة الشبيهة بحبوب الأرز في الأماكن المختلفة مثل السرير والمرتبة.

كيف تعرف أن حشرة البق لدغتك

يفرز بق الفراش مادة مخدرة عند لدغه، مما يعني أنك قد لا تشعر باللدغة على الفور. ومن المعتاد أن تظهر آثار لدغاته بعد يومين تقريبًا،.

وعادة ما تكون عبارة عن مجموعات أو خطوط على أجزاء من جسمك التي كانت مكشوفة أثناء نومك، وفقًا للمعلومات المقدمة من قبل الهيئة الوطنية للخدمات الصحية.

يصاحب لسعات بق الفراش إفراز مادة مخدرة تجعلك غير قادر على الشعور بها على الفور. وعوضًا عن ذلك. هذه اللدغات قد تكون مؤلمة وتسبب حكة شديدة وتهيجًا للجلد.

بق الفراش ليس مجرد إزعاج، بل يشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة والراحة الشخصية.

احتياطات للتعامل مع بق الفراش

إذا كنت ستسافر إلى باريس، فهناك بعض الاحتياطات التي يمكنك اتخاذها لتجنب جلب العدوى إلى المنزل.

من بينها التحقق من السرير في الفندق وابحث عن علامات تشير إلى احتمال وجود غزو حشرة بق الفراش للمكان الذي تقيم فيه.

 ثانيًا، بمجرد الانتهاء من ارتداء شيء ما، ضعه مباشرة في كيس بلاستيكي واربطه بإحكام لتجنب دخول أي شيء إلى داخله.

 عند عودتك إلى المنزل، تأكد من ضبط الغسيل على درجة حرارة 60 درجة مئوية في غسالتك وتجفيفه بالمجفف على درجة حرارة ساخنة أيضًا.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية أيضًا بوضع أي شيء يمكن أن يتأثر في أكياس بلاستيكية وتجميده لمدة أربعة أيام.

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