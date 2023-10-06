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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بق الفراش يقتحم مدارس فرنسا .. وإجراء عاجل من السلطات

بق الفراش
بق الفراش

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، إغلاق خمس مدارس لمواجهة تفشي بق الفراش.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن إغلاق المدارس يهدف إلى مواجهة "بق الفراش"، الذي انتشر على نطاق واسع، وتقع المدارس في جنوب وجنوب شرق وشرق فرنسا. 

قالت صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية أن "بق الفراش" قد تم اكتشافه في عدة مؤسسات تعليمية أخرى، ولكن تم اتخاذ قرار بعدم إغلاقها بشكل كامل.

كما لفتت الصحيفة إلى أن المشكلة تفاقمت بعد أن رفعت السلطات القيود المتعلقة بفيروس كورونا، والآن يمكن ملاحظة الحشرات في وسائل النقل والمستشفيات.

السلطات الفرنسية تفشي بق الفراش بق الفراش اغلاق المدارس فيروس كورونا

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