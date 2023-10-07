أثارت الذعر في فرنسا .. هل تنتقل أسراب "بق الفراش" إلى الدول العربية؟

أثار انتشار "بق الفراش" خلال الأيام القليلة الماضية، في الأماكن العامة في باريس حالة من الذعر في الشارع الفرنسي، الأمر الذي تحول إلى رعب بعد انتقال البق إلى العديد من المناطق الأخرى.

وتم رصد الحشرات الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات السريعة ومطار شارل ديجول، إضافة إلى المستشفيات وبعض دور السينما والفنادق في العاصمة الفرنسية.

وشارك العديد من الفرنسيين صورًا وفيديوهات للحشرات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع وجود تحذيرات بانتقال أسراب البق إلى دول أخرى من ضمنها الجزائر.

ما هي حشرة "بق الفراش"؟

البق هي حشرة صغيرة بلا أجنحة ولونها بني مائل للأحمر، ويتراوح حجمها بين 4 و 7 ملم، حيث تعتبر آفة صحية عامة، تسبب حكة وحساسية جلدية قد تصل إلى التهيج لدى بعض الأشخاص.

تتغذى الحشرة على الدم، وتحتاج إلى وجبات دم منتظمة للنمو والبقاء على قيد الحياة، وبالإضافة إلى البشر، تهاجم البق أيضًا حيوانات أخرى مثل الدواجن والطيور.

وعلى الرغم من أن البق لا ينقل الأمراض، فإنه يمكن أن يسبب حكة وحساسية جلدية ويؤثر على النوم والصحة العامة، وفقا لوكالة حماية البيئة، كما يمكن أن يكون مصدر إزعاج يسبب في كثير من الأحيان ضائقة نفسية ومشاكل في النوم والقلق والاكتئاب.

يمكن أن تنتقل حشرة البق إلى المنزل عبر الحقائب أو الملابس أو الأثاث المستعمل.

هل ينتقل البق إلى الجزائر؟

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أنها اتخذت إجراءات "وقائية" لمنع تفشي أي وباء بسبب الحشرات الضارة مثل بقّ الفراش الذي انتشر في باريس، حيث تقطن جالية جزائرية كبيرة تتنقل يوميا بين ضفتي البحر المتوسط.

ووفقا لبيان وزارة الصحة الذي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، فإن الوزارة باشرت بالتنسيق مع مختلف السلطات المختصة إلى تفعيل نظام اليقظة الصحية من خلال إصدار مذكرة تتضمن جملة من الإجراءات الوقائية التي يتعين اعتمادها لتفادي انتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر آخر ناجم عن الحشرات الضارة مثل البق.

وأوضح البيان ان الإجراءات تتضمن خاصة "المراقبة الصحية للطائرات والسفن ووسائل النقل البري وتطهيرها ومراقبة تطهير الأمتعة والبضائع المشبوهة التي يحتمل أن تحتوي على حشرات ضارة".