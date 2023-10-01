حشرة "بق الفراش" تنتشر في فرنسا بعد الفئران والقمامة | فيديو

تواجه فرنسا أزمة كبرى، بعد انتشار "بق الفراش" بشكل كبير في البيوت ووسائل النقل ودور السينما، وذلك بعد فترة وجيزة من انتشار الفئران.

وأقر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 بالارتفاع الملحوظ في هذه الظاهرة، مضيفا أن هذه المشكلة سبق وأن عاشتها البلاد خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أنها لا تشكل خطرا على الصحة العامة.

وقال موقع "روسيا اليوم" الإخباري إن "فيران" تهرب من السؤال حول طلب الفرنسيين من الحكومة الضغط على شركات التأمين على العقارات لجعلها تتحمل كلفة الاستعانة بشركات متخصصة في تخليص البيوت من حشرة البق، علما أن تكلفتها تصل إلى نحو 3000 يورو.

يذكر أنه في شهر يونيو الماضي، طالبت بلدية باريس السكان بالتعايش مع الجرذان بسبب انتشارها الرهيب، حيث يسكن حوالي 5 ملايين من القوارض في العاصمة الفرنسية باريس، أي حوالي اثنين من الفئران لكل مواطن باريسي دون ذكر القمامة التي أصبحت تزين طرقات وأزقة وأرصفة المدينة.