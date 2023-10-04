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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد غزو "بق الفراش" لـ باريس.. مدينة أوروبية تحذر أنها التالية

صدى البلد

حذر البريطانيون من تفشي بق الفراش في باريس، مع مخاوف من أن تكون لندن هي المحطة التالية، بحسب تقرير حصري نشرته صحيفة إكسبريس البريطانية. 

وقالت صحيفة إكسبريس في تقريرها أن باريس تواجه باريس “غزوًا” لبق الفراش مما أدى إلى انتشار المخاوف من انتشار الوباء إلى مدن أوروبية أخرى مثل لندن.

وتقع باريس حاليًا في براثن غزو بق الفراش، مما يرسل موجات من الذعر والاشمئزاز في جميع أنحاء المدينة، حيث حذر أحد الخبراء من أن بريطانيا قد تكون التالية.

وتسللت الآفات الماصة للدماء إلى الأماكن العامة، من محطات المترو المزدحمة إلى القطارات عالية السرعة، ودور السينما، وحتى المستشفيات. 

ومع عيش المواطنين في خوف، سارعت الحكومة الفرنسية إلى التعبئة، وطرحت سلسلة من الإجراءات العاجلة للحد من أزمة بق الفراش المتصاعدة قبل أن تتحول إلى وباء لا يمكن السيطرة عليه.

وأعلنت السلطات الفرنسية حالة الطوارئ يوم الجمعة الماضية استجابة لنداء عاجل وجهه مجلس المدينة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وحثه فيه على الاعتراف بالغزو باعتباره "حالة طوارئ صحية عامة".

وفي محاولة لمكافحة الوضع، شرعت الحكومة في تشكيل فرقة عمل مخصصة، تستعد لمواجهة هذه القضية وجهاً لوجه.

ولا يعد هذا النهج الاستباقي استجابة للأزمة المباشرة فحسب، بل يعد أيضًا خطوة استراتيجية تحسبًا لدورة الألعاب الأولمبية والألعاب البارلومبية المقبلة المقرر أن تقام في العاصمة في الصيف المقبل.

واقترح نائب عمدة باريس، إيمانويل جريجوار، دمج بند بق الفراش في عقود الإسكان الجديدة، مؤكدا على الحاجة إلى الوقاية الاستباقية.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال العديد من الأسر مترددة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التكاليف الباهظة المرتبطة بتدابير مكافحة الآفات.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية، أن نسبة مذهلة بلغت 11% من الأسر الفرنسية وقعت ضحية لهؤلاء الغزاة القساة.

يبلغ طول هذه الحشرات 7 ملليمترات فقط، وقد اخترقت وسائل النقل العام، وظهرت في القطارات عالية السرعة، وفي مطار شارل ديجول، وفي دور السينما، وبشكل صادم، حتى في مباني المستشفيات.

كما لجأ المسافرون المذعورون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وشاركوا مقاطع فيديو مثيرة للقلق عن بق الفراش الذي يغزو مقاعد القطار، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة.

بق الفراش باريس لندن بريطانيا فرنسا

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