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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذعر في فرنسا بسبب "بق الفراش".. وتحرك عاجل من السلطات للقضاء عليه

بق الفراش
بق الفراش

حث وزير الصحة الفرنسي، أوريليان روسو، اليوم الثلاثاء، الشعب الفرنسي على التزام الهدوء وسط انتشار واضح لبق الفراش في باريس.

وقال روسو لإذاعة “فرانس إنتر”: 'لا يوجد سبب للذعر العام، فنحن لا نتعرض لغزو بق الفراش… ما يقلقني هو أن الناس لا يتعرضون للغش من قبل الشركات التي تجعلهم يدفعون 2000 أو 3000 يورو للقضاء على بق الفراش في منازلهم”، متهماً صناعة مكافحة الحشرات بالاستفادة من حالة الذعر.

على الرغم من أن بق الفراش قد اختفى إلى حد كبير في جميع أنحاء أوروبا الغربية بحلول منتصف القرن العشرين، إلا أنه عاد إلى الظهور في باريس في السنوات الأخيرة.

ومع ظهور الحشرات في قطارات المدينة ومترو الأنفاق في الأسابيع الأخيرة، تقدمت بلدية المدينة بشكوى رسمية إلى الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي، مطالبة إياها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الإصابة.

وقال النائب الأول لرئيس بلدية باريس، إيمانويل جريجوار: “هذه حقا حالة طوارئ وطنية.. إنه موضوع متوطن في جميع الأماكن التي تستقبل الجمهور”، معتبراً أنه “من المهم بشكل خاص معالجة قضية بق الفراش قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024”.

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وأعلن وزير النقل كليمنت بون الأسبوع الماضي أنه سيجتمع مع مشغلي وسائل النقل العام لمعالجة مشكلة بق الفراش.

وقال رئيس حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية الفرنسية، سيلفان ميلارد، اليوم الثلاثاء، إن المشرعين سيكون لديهم مشروع قانون جاهز في بداية ديسمبر المقبل لإنهاء “آفة” بق الفراش.

بق الفراش وزير الصحة الفرنسي فرنسا باريس

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