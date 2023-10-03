بعد البريكست.. فرنسا مترددة في تأجيل قرار فرض الرسوم الجمركية على بريطانيا

قالت مصادر بالحكومة الفرنسية إن فرنسا مترددة في تأجيل قرار فرض الرسوم الجمركية على بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تؤثر على السيارات الكهربائية المتداولة بين بريطانيا والاتحاد، في خطوة قد تضر شركات صناعة السيارات على جانبي القناة.

وبموجب الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يجب أن تحتوي المركبات الكهربائية على 45% من المحتوى الأوروبي أو البريطاني اعتبارًا من عام 2024، مع متطلبات تتراوح بين 50% إلى 60% لخلايا البطاريات وحزمها، أو مواجهة تعريفات الاستيراد البريطانية أو الأوروبية بنسبة 10%.

المشكلة هي أن شركات صناعة السيارات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي لم تقم ببناء سلاسل توريد السيارات الكهربائية الخاصة بها بما يكفي لتلبية تلك المتطلبات، ودعوا إلى تأجيل القواعد حتى عام 2027.

ومع ذلك، على الرغم من تعرض شركتي صناعة السيارات الفرنسيتين رينو (RENA.PA) وStellantis (STLAM.MI) للرسوم الجمركية، فإن فرنسا مترددة في الموافقة على التأجيل، لأنه قد يكون بمثابة إعادة فتح صفقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي التي استغرقت وقتًا طويلاً. وقال مسؤولان فرنسيان مطلعان على الأمر إن المفاوضات طويلة.

وقال أحد المسؤولين شريطة عدم الكشف عن هويته: 'الحبر بالكاد يجف'. 'يجب أن نكون حذرين للغاية في ذلك.'

وأوضح المسؤول أن فرنسا تنتظر لترى كيف تقيم المفوضية الأوروبية القضية.

وقال مسؤول فرنسي ثان، إن المسؤولين الألمان يفضلون تأجيل الرسوم الجمركية أكثر، لكن هناك ترددا في برلين.

فيما أشار متحدث باسم المفوضية الأوروبية إلى ان اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان نتيجة المفاوضات التي اتفقت فيها بريطانيا والاتحاد الأوروبي على 'توازن شامل للالتزامات'، لكنه قال إن القضايا التي أثارها أي من الجانبين يمكن فحصها من قبل الهيئات التي أنشأها الاتفاق.