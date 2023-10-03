ماكرون: لدينا مشكلة أمنية في كل فرنسا ونعمل على حلها

اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوجود مشكلة أمنية في فرنسا وهو ما يتطلب مواجهتها بإنشاء مجموعات أمنية جديدة، وفق ما ذكرت صحف فرنسية.

قال ماكرون في مقابلة تلفزيونية لمحطة (فرانس 3) : "لدينا مشكلة أمنية في كل مكان".

اعتبر ماكرون أن مواجهة المشكلة يتطلب إنشاء ألوية أمنية، ذاكرا «أنها وسيلة للتواجد جنبا إلى جنب مع إخواننا المواطنين الذين يريدون الحق في العيش بهدوء وليس لها لون سياسي».

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الاثنين أن هناك «مشكلة أمنية» في كل مكان بفرنسا مبررا بذلك إنشاء 238 لواء جديدا لقوات الدرك في البلاد.

وكشف أنه سيتم نشر ألوية الدرك الجديدة في كل من (سيستيرون - ألب دي هوت بروفانس) و(كانيي سور مير -ألب ماريتيم) و(ليزيو - كالفادوس) و(غيريه - كروز) بالاضافة الى (بيزانسون - دو) و(مون سان ميشيل - مانش) و(رامبيون)، وفق ما ذكرت صحيفة القبس الكويتية.

وذكر انه سيكون هناك 96 لواء ثابتا ومجهزا بعشرات من رجال الدرك و142 لواء آخر متحركا.