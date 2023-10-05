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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك جزائري لمواجهة حشرة بق الفراش.. فيديو

بق الفراش
بق الفراش

بدأت السلطات الجزائرية اليوم الخميس خطوات عملية لمنع تفشي حشرة "بق الفراش" التي أثارت الذعر خلال الأيام القليلة الماضية، في دول المغرب العربي الجزائر والمغرب وتونس.

وبدأت السلطات في مطار هواري بومدين الدولي في عملية تعقيم طائرات شركة "طاسيلي" القادمة من أوروبا لمنع تفشي حشرة "بق الفراش" في الجزائر، وقال المكلف بالاعلام على مستوى طاسيلي للطيران كريم بحار، إن "المواد المستعملة في تعقيم الطائرات تقضي على الحشرات مثل بعوض النمر، كما أن العملية لا تخص فقط البق لكن تشمل الفيروسات والحشرات"، بحسب ما أوردته فضائية "النهار" الجزائرية.

وبدأت وزارة الصحة الجزائرية اتخاذ إجراءات احترازية لمحاربة أي تطور وبائي أو ضرر ناجم عن الحشرات الضارة مثل "بق الفراش"، وطالبت بمراقبة صحية للطائرات والسفن ووسائل النقل البري وتطهيرها في إطار تدابير استباقية في المعابر ومنافذ الحدود لتجنب انتشار حشرة "بق الفراش" وحفاظا على الصحة العامة.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس وبعض المدن الأخرى انتشار موجة غير مسبوقة من "بق الفراش" في الأماكن العامة كمترو الأنفاق والقطارات وصالات السينما، ما دفع الحكومة للتحرك وتوسيع نطاق العمل.

تحرك جزائري لمواجهة بق الفراش بق الفراش دول المغرب العربي مطار هواري بومدين طاسيلي

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