فيفا يعلن الجدول الزمني لاعتماد التنظيم الثلاثي لنسخة كأس العالم 2030

أعتمد مجلس الفيفا بالإجماع على أن يكون الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا هو ملف الترشُّح الوحيد لاستضافة كأس العالم2030، على أن تتأهل منتخبات هذه الدول الثلاث تلقائياً إلى تلك النسخة من البطولة، وذلك عبر المقاعد المخصَّصة للاتحادين القاريين المعنيين، شريطة نجاح هذا الملف في عملية التقييم وتأكيد كونجرس الفيفا لهذا القرار خلال اجتماعه المقرَّر في 2024.

كما قرر مجلس الفيفا بالإجماع على إقامة حدث فريد يحتفي بالذكرى المئوية للبطولة التي انطلقت عام 1930 بالعاصمة الأوروجويانية مونتيفيديو، فضلاً عن إجراء ثلاث مباريات ضمن دور مجموعات كأس العالم في كل من أوروجواي والأرجنتين وباراجواي على التوالي، شريطة نجاح هذا الملف في عملية التقييم وتأكيد كونجرس الفيفا لهذا القرار خلال اجتماعه المقرَّر في 2024، هذا وستتأهل إلى نسخة 2030 بشكل تلقائي منتخبات دول أمريكا الجنوبية الثلاث التي ستستضيف فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة.

واقر الإتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق جدول زمني للتقدم لإستضافة كأس العالم 2030 حيث صدق يوم 4 أكتوبر علي الملف الثلاثي لإستضافة نسخة 2030 وسيكون 31 أكتوبر هو الموعد النهائي لتلقي خطابات التأكيد والضمان الحكومي ويوم 30 نوفمبر المقبل الموعد النهائي لإتمام اتفاقيات الترشُّح علي أن يرسل الفيفا في 4 ديسمبر المقبل جميع وثائق الترشُّح والاستضافة إلى الاتحادات الأعضاء التي شاركت في عملية تقديم ملفات الترشُّح.

كما قال فيفا إنه في يناير المقبل سيتم إقامة ورشات عمل إعلامية حول عملية تقديم العطاءات؛ انطلاق اجتماعات العمل علي أن تقوم الدول الثلاث بإرسال الملفات النهائية للترشح بالرؤية حول توزيع المباريات الملاعب في يوليو 2024 ويعلن كونجرس الفيفا بعدها كافة التفاصيل الخاصة بتلك النسخة ويعتمد بشكل نهائي إستضافة المغرب والبرتغال واسبانيا لبطولة كأس العالم 2030 .