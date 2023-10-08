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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ميجان ماركل تثير الجدل بكتابة مذكراتها.. لن تتوقع ماذا تحتوي

ميجان ماركل تثير
ميجان ماركل تثير الجدل بكتابة مذكراتها.. لن تتوقع ماذا تحتوي

أثارت دوقة ساسكس ميجان ماركل الجدل لقيامها بالسير على خطى زوجها الأمير هارى والقيام بكتابة مذكراتها، وذلك للاعتذار للجمهور عن بعض أخطائها المؤسفة. 

وفقا لصحيفة "ديلى إكسبريس"، قالت ميجان إنها ستستخدم المذكرات المحتملة كوسيلة للشرح والاعتراف بأنها ارتكبت بعض السلوكيات الخاطئة.

وقالت الخبيرة الملكية باتريشيا لمجلة US Weekly، وDaily Express: "إذا أرادت ميجان تأليف كتاب، فقد يكون ذلك أمرًا جيدًا، أما إذا أرادت “الاعتذار لارتكاب بعض الأخطاء، فيجب أن تقوم بتأليف شيء يستحق القراءة  ويتناول في الوقت نفسه بعض حوادثها المؤسفة”، وذلك على حد قولها.

وأعرب المشجعون الملكيون عن بعض آرائهم بشأن الشائعات التى قد تفيد بأن ميجان قد تترشح لتحل محل عضو مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا بدلا من الراحل ديان فينشتاين، الذى وافته المنية.

دوقة ساسكس الامير هاري الخبيرة الملكية مجلس الشيوخ

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