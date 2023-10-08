دوري المحترفين.. تشكيل غزل المحلة أمام أبوقير للأسمدة

أعلن خالد عيد، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، تشكيل الفريق لمواجهـة أبو قير للأسمـدة في الجولة الثالثـة من دوري المحترفين.

وجاء التشكيل كالآتي: عمرو شعبان، وعمرو الجزار، وعلي عباس بيسو ، ومحمد جابر، وعبده يحيى، ومحمود غالي، وعبد الرحمن بودي، ورجب مارو، عموري، وأحمد طارق، وأحمد حسني أوشا.



يدخل فريق غزل المحلة اللقاء وهو بالمركز السابع برصيد 4 نقاط، بينما فريق أبو قير للأسمدة في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية تعادل غزل المحلة أمام حرس الحدود تعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق، بينما حقق فريق أبوقير للأسمدة الفوز على فريق طنطا بهدفين لهدف.

