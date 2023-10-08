أرخص موبايل سامسونج في مصر بسعر 3399 جنيها

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية هاتف Galaxy A03 في أواخر عام 2021، ويعد هذا الهاتف هو الخيار الاقتصادي من سامسونج، ويستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر مناسب مع ميزات جيدة.

التصميم

يأتي هاتف Galaxy A03 بتصميم أنيق وبسيط. يتميز بشاشة PLS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة وضوح 720 × 1600 بكسل. يحتوي الهاتف على نتوء كاميرا خلفي صغير يضم ثلاث كاميرات.

الكاميرا

يتميز هاتف Galaxy A03 بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. يُمكن للهاتف تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

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الأداء

يتميز هاتف Galaxy A03 بمعالج MediaTek Helio P35، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت. يُمكن للهاتف تشغيل التطبيقات الأساسية والألعاب البسيطة دون أي تأخير أو تقطيع.

البطارية

يتميز هاتف Galaxy A03 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة. يُمكن للهاتف تشغيل الفيديو لمدة تصل إلى 16 ساعة.

السعر

يُباع هاتف Galaxy A03 بسعر 3399 جنيهًا مصريًا في مصر.

الإيجابيات والسلبيات

الإيجابيات:

• سعر مناسب

• شاشة كبيرة

• كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل

• بطارية كبيرة

السلبيات:

• أداء متوسط

• شاشة بدقة وضوح منخفضة

• لا يوجد دعم لبطاقات microSD

بشكل عام، يُعد هاتف Galaxy A03 خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي اقتصادي بميزات جيدة. يتميز الهاتف بشاشة كبيرة وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وبطارية كبيرة. ومع ذلك، فإن أداء الهاتف متوسط ​​وشاشة الهاتف بدقة وضوح منخفضة.