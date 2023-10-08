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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من شباب بلوزداد الجزائري قبل مواجهة الأهلي

شباب بلوزداد الجزائري
شباب بلوزداد الجزائري

كشفت تقارير صحفية، عن قرار عاجل من إدارة شباب بلوزداد الجزائري قبل مواجهة الأهلي، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا قد أوقعت الأهلي في المجموعة الرابعة بجوار شباب بلوزداد الجزائري، وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني.

ووفقًا لصحيفة “البلاد” الجزائرية فإن إدارة نادي شباب بلوزداد الجزائري برئاسة مهدي رابحي، قد استقرت على رحيل المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك.

وأشارت إلى أن فسخ عقد المدرب البلجيكي مع شباب بلوزداد الجزائري سيتم بالتراضي؛ بسبب عدم توافق وجهات النظر بين الطرفين.

موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري

يُذكر أن الأهلي سيواجه شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة والرابعة أحد يومي 8 أو 9 ديسمبر، و18 أو 19 من نفس الشهر في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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