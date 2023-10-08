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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق: لم يصلنا إخطار من تركيا بشأن استعداد خط أنابيب تصدير النفط

صدى البلد

قال مسؤولان نفطيان عراقيان كبيران، اليوم الأحد، إن العراق لم يتلق إخطارًا رسميًا من تركيا بشأن ما إذا كان خط أنابيب تصدير النفط جاهزًا لبدء العمليات.

وتحدث المسؤولون عقب تصريحات وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار يوم الاثنين الماضي عندما قال إن خط أنابيب النفط الذي ينقل الخام من العراق جاهز.

'نحن كوزارة نفط نحتاج إلى إبلاغ الجانب التركي رسميًا بالتطورات الأخيرة بشأن وضع خط الأنابيب. وقال مسؤول كبير بوزارة النفط، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “لقد سمعنا عن ذلك في وسائل الإعلام فقط”.

وقال مستشار كبير آخر للطاقة لرويترز إن العراق ينتظر أيضا إجراء محادثات بشأن 'القضايا المالية والفنية العالقة'.

وأوقفت تركيا التدفقات عبر طريق تصدير النفط شمال العراق بعد حكم تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية في مارس/آذار، أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

وبدأت تركيا أعمال الصيانة على خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5% من إمدادات النفط الخام العالمية.

وقال مستشار كبير آخر للطاقة لرويترز إن العراق ينتظر أيضا إجراء محادثات بشأن 'القضايا المالية والفنية العالقة'.

وأوقفت تركيا التدفقات عبر طريق تصدير النفط شمال العراق بعد حكم تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية في مارس/آذار، أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

وبدأت تركيا أعمال الصيانة على خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5% من إمدادات النفط الخام العالمية.

لكن بغداد وأنقرة اتفقتا على الانتظار حتى اكتمال تقييم صيانة خط الأنابيب الذي يعبر منطقة زلزالية لاستئناف التدفقات مع مواصلة معركتهما القانونية بشأن قرارات التحكيم.

وقال المسؤول الكبير بوزارة النفط التركية إنه من المتوقع أن يزور وزير الطاقة التركي بغداد، وأن استئناف صادرات النفط من شمال العراق سيكون ضمن المناقشات، دون أن يذكر متى ستتم الزيارة.

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