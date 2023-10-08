ضعف عضلات المثانة.. طبيبة توضح أسباب التبول اللاارادي لدى الأطفال والمراهقين

أكدت الدكتورة رانيا السيد عبد العليم، استشاري العلاج الطبيعي والمخ والأعصاب، وعضو هيئة التدريس بالقصر العيني جامعة القاهرة، أن التبول اللاارادي له أنواع منها التبول اللاارادي الليلي، وهو يصيب الأطفال والمراهقين، إضافة إلى السلس البولي عند النساء والرجال.

وقالت رانيا السيد، خلال لقاء لها لبرنامج "طبيب البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "شاهيناز جاويش"، إن التبول اللاإرادي يحدث نتيجة ضعف عضلات المثانة، أو أنه خلال مرحلة البلوغ، لم تتطور عضلة المثانة بالشكل الكافي وتظهر تلك المشكلة خلال فترة النوم.

وتابعت استشاري العلاج الطبيعي والمخ والأعصاب، وعضو هيئة التدريس بالقصر العيني جامعة القاهرة، أن التبول اللاإرادي يمكن أن يصيب الشباب، مشيرة إلى أنه ليس قاصرا فقط على الأطفال أو صغار السن.