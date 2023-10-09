برلماني: نحتاج جهودا مضاعفة لزيادة الصادرات وتقليل الفاتورة الاستيرادية

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى تحمل العديد من الملفات المهمة.

وأضاف "عمر"ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" - أن من ضمن تلك الملفات التي تمثل أهمية قصوى للحكومة الفترة المقبلة، العمل على زيادة الصادرات وتوطين الصناعة المحلية، وهو ما أشارت إليه الحملة الانتخابية للرئيس السيسي.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن توطيت الصناعة وزيادة الصادرات،يتحقق من خلال الاهتمام بالصناعة والمصانع، فى حل مشاكل المصنعين وتقديم لهم كل التيسيرات التى تشجعهم على التصنيع بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية.

من جانبه، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة، وبالتحديد خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، يجب العمل على زيادة الصادرات وتوطين الصناعات المحلية.

أشار إلى أنه لتحقيق هذا الهدف، يجب التركيز على زيادة الإنتاج وجودته، والعمل على التركيز لنصبح منافسين فى الأسواق بالخارج سواء عربية أو عالمية.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة، لـ “صدى البلد”، أن أهم التحديات التى يجب أن تواجهها الدولة المصرية، لأجل النهوض بالإقتصاد المصرى هو التغلب على مشكلات الصناعة والزراعة والعمل على النهوض بها .