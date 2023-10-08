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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يشهد الاحتفال باليوم العالمي للتمريض.. ويكرم 150 من أعضاء هيئة التدريس

اثناء تكريم يوم الاحتفال
اثناء تكريم يوم الاحتفال باليوم العالمى للتمريض

 


شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للتمريض، والذى نظمته النقابة الفرعية للتمريض بالفيوم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، كما كرّم عدد 150 من أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد ومدارس التمريض، ومشرفات ومدراء وشهداء التمريض.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والأستاذ وليد هويدى عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد سعد مدير فرع التأمين الصحى بالفيوم، والأستاذ محمد صلاح نقيب تمريض الفيوم.

فى بداية الفعاليات، رحب محافظ الفيوم، بكافة الحضور، وأعضاء هيئة التمريض، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، معرباً عن سعادته البالغة لمشاركة القطاع الصحى فى احتفالهم باليوم العالمى للتمريض، مؤكداً حرصه الدائم علي توفير كل الدعم للقطاع الطبى وقطاع التمريض بالمحافظة، حيث أن القطاع الصحى يكون أقرب للمريض من أسرته فى حالة ضعفه وأصعب فترات حياته.

كما ثمن المحافظ، جهود العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة، ودورهم في خدمة المجتمع، علي الرغم من الإمكانيات المحدودة، والظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها القطاع، مؤكداً أن العمل بالقطاع الطبي مهمة سامية، هدفها الحفاظ على صحة المريض وخدمة الوطن، ولا يستطيع أحد أن يوفي الجيش الأبيض من الفرق الطبية حقه.

فيما قدمت نقيب عام التمريض، الشكر لمحافظ الفيوم، لاستضافته احتفالية اليوم العالمى للتمريض، وحرصه على التواجد مع أعضاء هيئة التمريض، ودعمه المستمر للقطاع الصحي خاصة فى فترات الأزمات التى يواجهها القطاع، وكذا سرعة استجابته لتوفير مقر لنقابة التمريض بالفيوم، والذي سيتم افتتاحه اليوم، داعية المولي عز وجل التوفيق والنجاح للجميع.

وأكدت نقيب عام التمريض، أهمية دور هيئة التمريض، فى المشاركة في إنجاح المبادرات الرئاسية المتعددة، والقضاء على مرض شلل الأطفال، إلى جانب دور الممرضات فى وحدات الرعاية المركزة والغسيل الكلوى، وقيامهن بدور الأم البديلة للأطفال، حتى أن "الرسول عليه الصلاة والسلام" شبههن بالمحاربين والمجاهدين.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة، أن مهنة التمريض تلقي القبول لدي أهالى محافظة الفيوم، وتحظى بإقبال كبير، معرباً عن فخره بأعضاء هيئة التمريض بالمحافظة، متمنياً منهم الاهتمام بالتدريب فى تخصصات "أسترة القلب، وجراحات المخ والأعصاب، والعمود الفقرى، وعلاج الأورام" خاصة فى عند افتتاح مستشفى دمو الجديد ويوسف الصديق الجديد، وكذلك الوحدات الصحية التى تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودخولها الخدمة فى عام 2024.

وفى نهاية الاحتفال، قام محافظ الفيوم، بتكريم عدد 150 من أسر شهداء التمريض، وأعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد ومدارس التمريض، وعدد من مدراء، ومشرفات التمريض، وأعضاء مجلس النقابة، كما قدمت نقيب عام التمريض، درع النقابة، لمحافظ الفيوم، ونائب المحافظ، ووكيل وزارة الصحة، ومدير هيئة التأمين الصحى، وعضوى مجلسى النواب والشيوخ، ودرع لأسرة المرحوم الدكتور محمد على عباس نقيب التمريض السابق.

 

 

محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات رصف الطرق بمبادرة "حياة كريمة"

 

 

 

 

بذكرى نصر أكتوبر.. محافظ الفيوم يضع إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

 

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