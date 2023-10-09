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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: مبادرة «مشروعك» ساهمت في تمويل وتنفيذ 26 ألف مشروع

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

 :
صرّح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها"من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية"مشروعك"قد وصل إلى 2 مليار و335 مليونا و272 ألف جنيه،استفاد منها 26 ألفا و50 مشروعاً صغيراً ،توفر آلاف من فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو عام  2015 وحتى نهاية  سبتمبر  الماضي 2023
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري، الذي تعده الأستاذة نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع(الشباك الواحد)لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة

وثمن المحافظ المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية،وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المشروع ،بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين(غيرالموظفين)وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك،مشيراً إلى أن هذه المبادرة دعمت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر ،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة

 

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