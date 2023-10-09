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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يزيد الثقة بالنفس.. اخصائية نفسية تكشف علاقة اللون الأسود بالملابس الشخصية

صدى البلد

قالت شهد سامي، أخصائية نفسية، إن الفرد يتعرض للاضطراب العاطفي الموسمي، وهو عبارة عن اكتئاب يصيبه بين تغيير الفصول خاصة من الخريف إلى الشتاء.

وأضافت "سامي"، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة صدى البلد من تقديم دينا رامز، أن هرمون السعادة يقل لدى الفرد و يزيد بدلا منه الاكتئاب و فقدان الطاقة والشعور بالخمول و كثرة النوم.

يشير للغموض

وأوضحت "سامي"، أن اختيار لون أو شكل الملابس و تنسيقها اليومي ينعكس على شخصية الفرد و حالته النفسية خلال اليوم، منوهة إلى أن ارتداء ملابس سوداء يشير إلى الغموض بالإضافة إلى انه يزيد الثقة بالنفس وعملي بنفس الوقت.

اضطراب عاطفي موسمي اكتئاب الخريف الشتاء ارتداء ملابس سوداء اللون الاسود

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