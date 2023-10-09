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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اعرف مرتبك كام| تعرف على قيمة القبض بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

مرتبات الموظفين
مرتبات الموظفين

يتسائل الموظفين عن حجم مرتباتهم بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادتها وينتظر العاملون في الدولة تنفيذ قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي نهاية الشهر الماضي بشأن زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 500 جنيه، ومع قرب استحقاق مرتبات شهر أكتوبر يبحث عدد كبير من الموظفين عن كيفية حساب المرتب بعد الزيادة، وهو ما نوضحه لكم خلال السطور التالية.

 

مرتبات الموظفين 

هقبض كام بعد الزيادة

ووفقا لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور الصادر ضمن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي فتم زيادة كافة الدرجات الوظيفية بقيمة 500 جنيه.

 

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية سيبدأ استحقاق قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة ومن بينها زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من أكتوبر الجاري.

 

حساب المرتب لموظفي الدرجة السادسة: تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 3500 إلى 4000 جنيه.

حساب المرتب لموظفي الدرجة الخامسة: تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 4000 إلى 4500 جنيه.

حساب المرتب لموظفي الدرجة الرابعة: تم رفع الحد الأدنى للأجور من 4500 إلى 5000.

حساب المرتب لموظفي الدرجة الثالثة: تم رفع الحد الأدنى للأجور من 5000 إلى 5500 جنيه.

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حساب المرتب لموظفي الدرجة الثانية: تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 5500 إلى 6000 جنيه.

حساب المرتب لموظفي الدرجة الأولى: تم رفع الحد الأدنى للأجور من 6500 إلى 7000 جنيه.

حساب المرتب بعد الزيادة الجديدة

حساب المرتب للعاملين بالدرجة الممتازة: تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 10500 إلى 11000 جنيه.

حساب المرتب العاملين بالدرجة العالية: تم رفع الحد الأدنى للأجور من 8500 إلى 9000 جنيه.

مرتبات الموظفين 

حساب المرتب للعاملين بدرجة مدير عام: تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 7000 إلى 7500 جنيه.

وحول متابعة المستجدات أقرأ أيضا: موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 للعاملين في الدولة.. وجدول الأجور الجديد بعد قرار زيادة الحد الأدنى

مرتبات أكتوبر 2023 بعد زيادة الحد الادني للأجور

من المقرر أن يتم صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالدولة بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها بداية من يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023، ويأتي ذلك وفقا لبيان وزراة المالية الصادر أمس الثلاثاء، حول مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وأشار البيان إلى أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين للثلاثة أشهر لمدة ٣ أيام من كل شهر.

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