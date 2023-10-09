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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل سامسونج رائع مش هتلاقي أرخص منه في مصر.. سعر ومواصفات

موبايل سامسونج رائع
موبايل سامسونج رائع مش هتلاقي أرخص منه في مصر..سعر ومواصفات

أعلنت شركة Samsung عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Galaxy A03 Core في مصر، وهو هاتف ذكي بسعر معقول يلبي احتياجات المستخدمين الأساسيين.

يأتي الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعالج Unisoc SC9863A، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت. يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا خلفية أساسية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويتميز الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، مما يضمن عمر بطارية طويل. كما يدعم الهاتف تقنية 4G LTE، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الإنترنت بسرعة عالية.

موبايل سامسونج رائع مش هتلاقي أرخص منه في مصر..سعر ومواصفات

المميزات الرئيسية:

 

• شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+

• معالج Unisoc SC9863A

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت

• مساحة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت

• كاميرا خلفية أساسية بدقة 8 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل

• بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير

• دعم تقنية 4G LTE

 

السعر:

 

يتوفر الهاتف في مصر بسعر 3555 جنيه مصري.

 

التقييم:

 

يعد Samsung Galaxy A03 Core خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر معقول يلبي احتياجاتهم الأساسية. يتميز الهاتف بشاشة كبيرة وعمر بطارية طويل، مما يجعله خيارًا جيدًا للاستخدام اليومي. ومع ذلك، فإن أداء الهاتف محدود بسبب معالجه الضعيف.

 

التوصية:

 

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بسعر معقول يلبي احتياجاتك الأساسية، فإن Samsung Galaxy A03 Core خيار جيد. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بأداء أفضل، فهناك خيارات أخرى في السوق بسعر أعلى.

Samsung Galaxy A03 Core السعر هاتف ذكي Samsung Galaxy

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