بعد انتشاره في فرنسا.. كيف تتخلص من بق الفراش؟

انتشرت خلال الأيام الماضية حشرة البق في فرنسا مما سبب الذعر بين السكان، وتعتبر البق هي حشرات تتغذى على دماء الحيوانات والبشر، يكون لون بق الفراش البالغ بنيًا محمرًا، وليس له أجنحة، ويبلغ حجمه تقريبًا حجم بذرة التفاح، فهي مسطحة ذات أجسام بيضاوية الشكل، البق الصغير، أو الحوريات، أصغر حجمًا ويمكن أن يظهر بلون شفاف أو مصفر، إذا لم يتم تغذية الحوريات مؤخرًا، بسبب تلوينها، فقد يكون من المستحيل تقريبًا اكتشافها.



أين يمكن أن يعيش البق؟

شقق سكنية

الملاجئ

الفنادق

بيوت الغرف

غرف النوم

السفن السياحية

الباصات

القطارات



كيفية التخلص من البق في المنزل؟

للتخلص من بق الفراش، يمكنك البدء باتخاذ بعض الخطوات في المنزل:

اغسل الفراش والستائر والملابس بالماء الساخن وجففها على أعلى درجة حرارة للتجفيف، ضع الحيوانات المحنطة والأحذية وغيرها من الأشياء التي لا يمكن غسلها في المجفف وقم بتشغيله على درجة حرارة عالية لمدة 30 دقيقة أو أكثر.

استخدم فرشاة صلبة لفرك طبقات المرتبة لإزالة بق الفراش وبيضها قبل التنظيف بالمكنسة الكهربائية.

قم بتنظيف سريرك والمنطقة المحيطة به بالمكنسة الكهربائية يوميًا، بما في ذلك النوافذ، بعد ذلك ضع كيس المكنسة الكهربائية في كيس بلاستيكي ثم ضعه في سلة المهملات بالخارج على الفور.

ضع غطاءًا منسوجًا بإحكام ومزود بسحّاب على مرتبتك وصندوق النوابض لمنع بق الفراش من الدخول أو الهروب، يمكن لبق الفراش أن يعيش عدة أشهر دون أن يتغذى، لذا احتفظ بالغطاء على مرتبتك لمدة عام على الأقل.

إصلاح الشقوق في الحائظ ولصق ورق الحائط المقشر للتخلص من الأماكن التي يمكن أن يختبئ فيها بق الفراش.

تخلص من الفوضى حول سريرك، وانقل سريرك بعيدًا عن الجدران والأثاث الآخر.

إذا كنت تعيش في مكان حار، يمكنك وضع أغراضك في حقيبة مغلقة وتركها في سيارتك لتخبز في الشمس، درجة الحرارة المستهدفة لا تقل عن 120 فهرنهايت.

إذا كانت مرتبتك موبوءة، فقد ترغب في الحصول على مرتبة جديدة. لكن أولاً، اتخذ الاحتياطات المذكورة أعلاه لبقية منزلك حتى لا يصل البق إلى مرتبتك الجديدة.



المصدر:webmd