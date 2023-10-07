صداع ورؤية ضبابية.. معلومات صادمة عن متلازمة النظر للكمبيوتر

في القرن الحادي والعشرين، دخلنا عصرًا جديدًا من الرقمنة، مع العديد من التطورات، يجلب هذا العالم الرقمي الكثير من المشكلات الصحية أيضًا، سواء كان ذلك في العمل أو الدراسة أو الترفيه، يقضي الأشخاص عبر الفئات العمرية المختلفة، الكثير من الوقت أمام الشاشات، وقد أصبح هذا الآن جزءًا لا يتجزأ من حياتنا ومع ذلك، فإن هذا الوقت المتزايد أمام الشاشات يؤثر بشكل خطير على صحتنا، وخاصة عيوننا، وأحدها هو متلازمة رؤية الكمبيوتر (CVS).

-ما هي متلازمة الرؤية الحاسوبية؟​

تشير متلازمة رؤية الكمبيوتر (CVS)، والمعروفة أيضًا باسم إجهاد العين الرقمي، إلى مجموعة من اضطرابات العين والرؤية الناتجة عن الاستخدام المطول للكمبيوتر والكمبيوتر اللوحي والقارئ الإلكتروني والهاتف المحمول، أثناء النظر إلى الشاشات الرقمية لفترات طويلة من الزمن، يصاب العديد من الأشخاص بتهيج العين وصعوبات في البصر، يميل مستوى الانزعاج إلى الارتفاع مع زيادة الوقت الذي يقضيه أمام الشاشات الرقمية، يؤثر هذا الألم والانزعاج المرتبط بـ CVS بشدة على أدائنا في مكان العمل وحتى على الأنشطة الترفيهية مع العائلة والأصدقاء.

وتساهم عدة عوامل في تطور CVS، مما يؤثر بشكل أساسي على مستخدمي الكمبيوتر الذين يقضون وقتًا طويلاً أمام الشاشات.

أعراض متلازمة الرؤية الحاسوبية (CVS).

عيون متوترة

صداع

رؤية ضبابية

عيون جافة ومتهيجة وحرقة

صعوبة في إعادة تركيز العينين

حكة واحمرار في العين

آلام الرقبة والكتف

أسباب متلازمة الرؤية الحاسوبية

شاشات بكسل

تعمل شاشات العرض ذات الدقة المنخفضة أو المنقطة على إضعاف التباين والوضوح، مما يسبب إجهاد العين، بسبب الانعكاس والوهج، لا يتم تعريف الحروف الموجودة على العديد من الشاشات بشكل قوي، وهذا يمكن أن يجهد عيون الشخص عند عرض الكلمات على الشاشة.



-زاوية رؤية غير مناسبة​

تقول الدكتورة نيها كابور، استشاري أول - جراحة القرنية وجراحة الانكسار، المسؤول - قسم قياس البصر، مستشفى الدكتور شروف الخيري للعيون، دارياغانج، "يمكن أن يتسبب وضع الشاشة غير الصحيح في الوهج والانعكاسات، الأمر الذي قد يكون غير مريح ويقلل الرؤية، وقد يتسبب هذا في اتخاذ الشخص لأوضاع غير مريحة ومتوترة، خاصة إذا كان الشخص يعاني من صعوبات في البصر، ويجب أن تكون الشاشة في مستوى العين، مع ضبط زاوية الرؤية على تقليل الوهج.

-إعادة التركيز المستمر

عند استخدام الشاشات، تركز أعيننا باستمرار وتعيد التركيز من أجل رؤية البصمات، إن تحريك عينيك باستمرار بهذه الطريقة يمكن أن يسبب الإجهاد، تستجيب العيون للمرئيات التي تتحرك وتتغير باستمرار عن طريق تغيير التركيز وتقديم صور سريعة التغير إلى الدماغ، تتطلب كل هذه المهام قدرًا كبيرًا من الجهد من عضلات عينك وتضغط عليها.

-الوميض المفرط​

الرمش هو عملية طبيعية حيوية تحافظ على سطح العين نظيفًا ومشحومًا، عندما ينظر الأشخاص إلى الشاشات، ينخفض ​​معدل الوميض لديهم بشكل متكرر، يرمش الأشخاص بشكل طبيعي، ما بين 12 إلى 15 مرة في الدقيقة. ومع ذلك، فإن معظم الأشخاص يرمشون من ثلاث إلى سبع مرات فقط كل دقيقة عند استخدام الكمبيوتر، قد ينتج الوميض غير الكامل أيضًا عن استخدام الشاشة، هذا يعني أنه عندما ترمش، فإنك تغمض عينيك جزئيًا فقط. يمكن أن يجف سطح العين إذا لم ترمش بشكل كامل أو بشكل متكرر بما فيه الكفاية.



العلاج والوقاية من متلازمة الرؤية الحاسوبية (CVS).

اتبع قاعدة 20-20-20: فترات التحديق الطويلة في الشاشة مرهقة للغاية لأعيننا. اتباع قاعدة 20-20-20 يساعد في استرخاء عضلات العين. كل 20 دقيقة، انظر إلى جسم ما على بعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية. إنها أيضًا طريقة ممتازة لأخذ فترات راحة قصيرة ومنتظمة وتقليل إجهاد العين بشكل كبير.

الرمش المتكرر: الرمش يحافظ على رطوبة العين وخالية من المخاط عن طريق توزيع الرطوبة والمخاط على العينين. إذا لم ترمش بشكل متكرر بما فيه الكفاية، فقد تصبح عيناك جافة ومتهيجة.

ضبط زوايا الشاشة المناسبة: اضبط شاشة الكمبيوتر لتكون على بعد 20 إلى 28 بوصة من عينيك. إن الجلوس بالقرب من الشاشة الرقمية يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بإجهاد العين.

تقليل وهج الشاشة واستخدام شاشات مضادة للتوهج. يحدث وهج الشاشة عندما ينعكس الضوء عن الشاشة. ينبعث الضوء بشكل متكرر من تركيبات الإضاءة الموجودة فوق الأرض أو النوافذ القريبة. فكر في استخدام شاشة مضادة للتوهج أو تطبيق مرشح مضاد للتوهج على شاشتك لتقليل الانعكاسات والوهج.

قم بتشحيم العينين بقطرات العين: للحفاظ على رطوبة عينيك وتقليل الجفاف، استخدم قطرات العين المرطبة حسب الحاجة، عادةً 3-4 مرات يوميًا.

المصدر: timesofindia