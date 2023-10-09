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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال.. بايدن يقيم حفل شواء في البيت الأبيض

بايدن
بايدن

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات واسعة بسبب استضافته حفل شواء في البيت الأبيض بعد ظهر أمس الأحد، وسط احتدام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتقارير عن احتجاز أمريكيين كرهائن لدى المقاومة الفلسطينية.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري، جوش هاولي، على منصة "إكس"، مصحوبًا بلقطة شاشة لتقرير تجمع البيت الأبيض: "بينما تحتجز المقاومة الأمريكيين كرهائن، يستمتع جو بايدن بنزهة مع فرقة موسيقية".

وذكرت الشبكة الأمريكية أن أحد المراسلين تمكن من سماع حفل موسيقي حي في البيت الأبيض، حيث سأل عن السبب، وكان الرد أن بايدن وعقيلته جيل بايدن يقيمان حفل شواء  لموظفي الإدارة الأمريكية وعائلاتهم.

وانضمت مجموعة من المحافظين الآخرين إلى هاولي في انتقاد البيت الأبيض بسبب هذا الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، فقالت شيمينا باريتو مديرة الشؤون الخارجية للسيناتور الجمهوري راند بول: "تثير الغضب والقلق، أولويات الرئيس الأمريكي. حفلة شواء في البيت الأبيض بينما تتعرض إسرائيل للهجوم؟".

وقال عضو الكونجرس السابق سكوت تايلور: "نظرا للأحداث الأخيرة، وبالطبع الأخبار التي تفيد بأن العديد من الأمريكيين محتجزون كرهائن في قطاع غزة، كنت سألغي حفل الشواء مع الموسيقى الحية في البيت الأبيض".

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