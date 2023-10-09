استشاري الصحة العامة يوضح دلالة مد العمل بمبادرة "100 يوم صحة"

قال الدكتور شريف حتة استشاري الصحة العامة، إن مد عمل أكثر من 100 يوم بمبادرة 100 يوم صحة، أتت لأنها مبادرة ناجحة وأتت بثمارها.

وأضاف الدكتور شريف حتة استشاري الصحة العامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مباردة 100 يوم صحة أتت بنتائج جيدة، ومازالت لديها إمكانيات وطاقة بشرية وموارد، موضحا أن المبادرة وجدت أنه فى الغربية توجد قوائم الانتظار كثيرة جدا، فبدأت العمل والتركيز عليها بتوجيهات من القيادة السياسية.

وتابع الدكتور شريف حتة استشاري الصحة العامة، أن المبادرة وجدت أنه يجب العمل خلال الفترة القادمة وخلال ثلاث أسابيع على إنهاء قوائم الانتظار فى الغربية.