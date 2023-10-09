لإدارة الخلافات بعقلانية أكثر.. خطوة جديدة في عودة العلاقات الأمريكية الصينية

التقى وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة زعيم الغالبية الديمقراطية، تشاك شومر، الذي يزور الصين حاليا، وزير الخارجية، وانج يي، اليوم الإثنين.



وأظهر شريط مصور للفريق الإعلامي المرافق، وانج يي وهو يستضيف الوفد في أحد مقرات الضيافة الرسمية في بكين.



ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال وزير الخارجية في تصريحات إنه يأمل في أن تساعد هذه الزيارة "الولايات المتحدة على فهم الصين بشكل أدق".



وأعرب عن أمله أيضا في أن تساعد أيضا هذه الزيارة الجانبين "على إدارة الخلافات القائمة بين البلدين بشكل أكثر عقلانية، في سبيل عودة العلاقة بين البلدين إلى مسار التنمية الصحية".



ومن جانبه، شكر شومر الوزير الصيني على "الترحيب بنا".

وقال "من أجل إظهار رغبتنا في إقامة اتصالات صريحة ومثمرة، أقود هذا الوفد الذي يضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي".



وأضاف "نحن نقدّر كثيرا الوقت الذي تخصصه للقائنا".



ولم يقدم التلفزيون المركزي الصيني أي تفاصيل حول اللقاء مضيفا أنه بعد بكين، يخطط شومر للذهاب إلى مدينة شيآن، شمال غرب الصين.



وفي وقت سابق، زار الوفد الأمريكي شنجهاي، حيث استقبله أمين لجنة الحزب بالمدينة تشن جينين.

ومن المتوقع أن يتجه الوفد بعد انتهاء زيارته الصين، إلى كوريا الجنوبية واليابان.



وجدير بالذكر أنه خلال الفترة الأخيرة زار عددا من المسؤوليين الأمريكيين بكين، من بينهم وزير الخارجية ووزيرة الخزانة ووزيرة التجارة؛ وذلك في مسعى لتحسين العلاقات بين البلدين.