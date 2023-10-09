لب الأرض في حركة جماعية .. العلماء: مؤشر لبيانات زلزالية

كشفت دراسة أجرتها جامعة تكساس في أوستن والمتعاونون في الصين أن مجموعات معينة من ذرات الحديد في اللب الداخلي للأرضقادرة على التحرك بسرعة، وتغيير أماكنها في جزء من الثانية مع الحفاظ على البنية المعدنية الأساسية للحديد، وهذا النوع من الحركة يُعرفباسم "الحركة الجماعية".

الارض في حركة جماعية

اكتشفت الدراسة الجديدة ان الحركة الجماعية للارض سريعة لذرات الحديد في اللب الداخلي للأرض، وقد تفسر هذه الحركة ضعف النواة غير المتوقع فيالبيانات الزلزالية ولها آثار على فهم توليد المجال المغناطيسي للأرض.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.