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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق المدارس والبورصة.. شاهد| بقايا كوينو تشعل الطوارئ في الصين

بقايا اعصار كوينو
بقايا اعصار كوينو في هونج كونج

أمرت سلطات هونج كونج الصينية المواطنين بالبقاء في منازلهم وأغلقت المدارس والبورصة، اليوم الاثنين، وذلك بعد أن تسببت بقايا الإعصار كوينو في فيضانات بعد شهر واحد فقط من إصابة المدينة بالشلل بسبب هطول أمطار بلغت مستويات قياسية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مكتب الأرصاد الجوية بالمدينة إن كوينو ضعف وتحول إلى عاصفة مدارية شديدة لكنها ما زالت مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة.


وتحركت العاصفة باتجاه الغرب بسرعة بلغت نحو 10 كيلومترات في الساعة أثناء عبورها الساحل الغربي لإقليم قوانجدونج بجنوب الصين.

وأصدر المكتب أيضا تحذيرا من حدوث انهيارات أرضية مع تعرض العديد من المناطق في المدينة الجبلية للخطر بعد طقس ممطر على غير المعتاد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية «آر.تي.إتش.كيه» أن مئات الركاب تقطعت بهم السبل في مطار هونج كونج أثناء الليل وفي محطات مترو الأنفاق حيث عطل الاعصار كوينو الرحلات الجوية ووسائل النقل.

 


وتوقف قطار المطار السريع الذي يربط المطار بالمنطقة التجارية المركزية، عن العمل بينما تم تعليق الخدمات في بعض محطات المترو جزئيا.

وقالت الشركة المسؤولة عن تشغيل المترو إن الخدمات استؤنفت بعد ذلك على نطاق محدود.

وأشار مكتب الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تهدأ الرياح القوية في الساعات المقبلة ومن المقرر إعادة فتح البورصة في جلسة بعد الظهر.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إن عين العاصفة تقع في مدينة تايشان بإقليم قوانجدونج المكتظ بالسكان في وقت مبكر اليوم الاثنين، حيث تبلغ السرعة القصوى للرياح المصاحبة نحو 100 كيلومتر في الساعة.

ومن المتوقع أن يقترب كوينو من الساحل الغربي لقوانجدونج ومن ثم الجزء الشرقي من جزيرة هاينان بقوة ضعيفة.

اعصار كوينو اغلاق المدارس انهيارات أرضية امطار غزيرة هونج كونج رياح عاتية عاصفة مدارية

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