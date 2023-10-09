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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الجيزة يبحث موقف المعدات الميكانيكية المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إجتماعا عاجلا لمناقشة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الوقوف على مدى جاهزية وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وإجراء جميع الصيانات اللازمة للمعدات الهندسية والإغاثية خلال شهرين من الآن لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وشدد المحافظ علي ضرورة البدء في حصر جميع المعدات الموجودة بكل حي و مركز ومدينة أو تابعة للمديريات الخدمية ومتابعة إصلاحها ورفع كفاءة جميع المعدات والسيارات وإجراء أعمال الصيانة العاجلة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفه مستمرة ودائمة خاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية.


ووجه المحافظ الجهاز التنفيذي ومسئولي الحملات الميكانيكية بمراجعة كافة المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر ، للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال على إدارة الأعمال من الميدان والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة .  


وكلف المحافظ مسئولي شركة المياه والصرف الصحي والمراكز والمدن والأحياء بالاستعداد التام لجميع المعدات التي تستخدم في مواجهة الأمطار والسيول وانتشارها في الأماكن المحددة لها وعمل الصيانة اللازمة للمعدات التي تحتاج الي صيانه أو عمرات بحيث تكون المعدات جاهزة للعمل بنسبة 100%  وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ محتملة الفترة المقبلة.


وطالب محافظ الجيزة مسئولي الري بضرورة عمل كافة الصيانات اللازمة في محطات المياه والطلمبات والروافع والتنسيق مع مجالس المدن وشركة المياه والصرف الصحي والأجهزة المعنية في هذا الصدد.
ووجه المحافظ مديرية الصحة بمراجعة كافة تجهيزات المستشفيات والوحدات الصحية واسره العناية المركزة والاسعاف ومديرية التضامن والتربية والتعليم والشباب والرياضة بعمل حصر الاماكن  الصالحة للاستعانة بها في حالات الطوارئ وقت الازمات مشدداً على مديرية الرى بمراجعة  مخرات السيول والتأكد من كفاءتها علي الوجه الأمثل . 


وأكد المحافظ على أهمية التدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيل المعدات والأجهزة بحيث يكون قادر على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها .


وأكد المحافظ على إجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دوري بهدف الوقوف على مدى الاستعداد والتدريب لكافة القطاعات لإدارة الأزمات منذ تلقى البلاغ وحتى الانتهاء منه .
الاجتماع الذي ترأسه المحافظ جاء بحضور ابراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ وشاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ومدير الإدارة العامة للمرور ومدير إدارة الحماية المدنية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومدير مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والري وممثلي الكهرباء والغاز والاتصالات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء .

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