رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يتابع انتظام الدراسة ويلتقي الطلاب الجدد

أجرى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر جولة تفقدية لمتابعة انتظام الدراسة في الأسبوع الثاني من العام الجامعي الجديد 2023-2024؛ حرص خلالها على الالتقاء بالطلاب الجدد للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية، والتأكد من تواجد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري بالحرم الجامعي للرد على أي استفسارات أو تساؤلات، بما يضمن الراحة والسلامة وتحقيق بيئة تعليمية مستقرة للطلاب.

وأجرى رئيس الجامعة، حوارا مفتوحا مع الطلاب، استمع خلاله إلى كل الاستفسارات ورد عليها، ووجه بتحقيق أعلى استفادة من الإمكانيات المتاحة بالجامعة لخدمة الطلاب، وتوفير كل سبل الراحة وتلبية احتياجاتهم.

وحث زين الدين، الطلاب على الجد والاجتهاد في تحصيل العلوم، مؤكدا على أهمية هذه المرحلة فى حياتهم العلمية والعملية، كما دعاهم إلى الاشتراك فى الأنشطة الطلابية؛ لصقل شخصياتهم بالمهارات والإبداع والابتكار، والتواصل المستمر مع الإدارات المعنية بالجامعة لتذليل أية عقبات تواجههم، والالتزام بالقواعد والتقاليد الجامعية.

وتابع رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، جولته بتفقد سير العمل داخل إدارة شئون الطلاب، وأعمال تلقي أوراق التقدم للجامعة، وأعداد المقبولين بكل برنامج، موجها بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بالدراسة.