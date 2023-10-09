عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يتابع انتظام الدراسة ويلتقي الطلاب الجدد

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية
رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يتابع انتظام الدراسة ويلتقي الطل

أجرى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر جولة تفقدية لمتابعة انتظام الدراسة في الأسبوع الثاني من العام الجامعي الجديد 2023-2024؛ حرص خلالها على الالتقاء بالطلاب الجدد للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية، والتأكد من تواجد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري بالحرم الجامعي للرد على أي استفسارات أو تساؤلات، بما يضمن الراحة والسلامة وتحقيق بيئة تعليمية مستقرة للطلاب.

انطلاق 70 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

تأسيس مركز طوارئ وأزمات بشركات مياه الأقصر

وأجرى رئيس الجامعة، حوارا مفتوحا مع الطلاب، استمع خلاله إلى كل الاستفسارات ورد عليها، ووجه بتحقيق أعلى استفادة من الإمكانيات المتاحة بالجامعة لخدمة الطلاب، وتوفير كل سبل الراحة وتلبية احتياجاتهم.

وحث زين الدين، الطلاب على الجد والاجتهاد في تحصيل العلوم، مؤكدا على أهمية هذه المرحلة فى حياتهم العلمية والعملية، كما دعاهم إلى الاشتراك فى الأنشطة الطلابية؛ لصقل شخصياتهم بالمهارات والإبداع والابتكار، والتواصل المستمر مع الإدارات المعنية بالجامعة لتذليل أية عقبات تواجههم، والالتزام بالقواعد والتقاليد الجامعية.

وتابع رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، جولته بتفقد سير العمل داخل إدارة شئون الطلاب، وأعمال تلقي أوراق التقدم للجامعة، وأعداد المقبولين بكل برنامج، موجها بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بالدراسة.

الأقصر أعضاء هيئة التدريس الجامعي الجديد الحرم الجامعى هيئة التدريس ومعاونيهم جامعة طيبة التكنولوجية جامعة طيبة لخدمة الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان الأقصى يشتد وتحرك دولي.. هل ينزلق الشرق الأوسط لحرب عالمية ثالثة؟

الكيلو بـ14 جنيها.. انخفاض أسعار السلع والخضروات ومفاجأة بشأن البصل| قرار حكومي

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

تصاعد دخان كثيف.. سقوط صاروخ من غزة بمحيط مطار بن جوريون| فيديو

مش مقنع في الملعب | شوبير يوجّه نقدا لاذعا لنجم الأهلي

جريمة عجوز الطالبية .. كتمت أنفاس حفيديها التوأم بالبطانية

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستقبل رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية كيم جين بيو

حظر زراعة الأعضاء من مصريين إلى أجانب عدا هذه الحالة طبقا للقانون

السيسي يبحث مع رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية توطين مكونات صناعة النقل والطاقة الخضراء

التضامن : رفع كفاءة 10 عنابر لإقامة أبناء المسنين بمؤسسة تنمية الأسرة بالمرج

وكيله حسم الأمر.. هل يرحل أوسوريو عن تدريب الزمالك؟

يوم تاريخي.. الصحة العالمية تمنح مصر شهادة كأول دولة خالية من فيرس “سي”

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون مكياج.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها | شاهد

بالصور.. ختام مهرجان KCON في العاصمة الرياض

تحذير| 7 علامات خطيرة تشير لانخفاض فيتامين "ب 12" في الجسم

الفرق كبير.. شاهد| عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم وتثير الجدل

فيديو

في الساق والكاحل.. تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه عن الملاعب

بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ