ندوة "العرب في الخارج" بمهرجان الجونة السينمائي.. أحدث النجاحات والتحديات الملحة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تفاصيل الحلقات النقاشية التي تقام بدورته السادسة، وعلى رأسها ندوة "العرب في الخارج: إعادة رسم صورة الشرق عالميًا" في حضور محمد دياب وأمير المصري.

وتستكشف هذه الحلقة النقاشية، ملامح الصورة العربية في صناعة السينما والإعلام دوليًا، وبالتحديد في هوليوود وتتعمق المناقشة في أحدث النجاحات والتحديات الملحة.

كما تدرس الطبيعة المزدوجة للتمثيل العربي، وتسلط الضوء على الخطوات التي تم تحقيقها، والعقبات المستمرة التي تواجهها المواهب العربية في الخارج بالإضافة إلى ذلك، تنظر الحلقة النقاشية أيضًا في العروض الإقليمية التي شهدت نجاحًا عالميًا على منصات البث المباشر، مساهمة في تصدير الثقافة العربية إلى العالم.

انتشال التميمى يكشف سبب توقف المهرجان العام الماضى

وكشف انتشال التميمي المدير العام لمهرجان الجونة السينمائى عن سبب توقف المهرجان العام الماضى.

وقال انتشال التميمي: " توقف مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي، كان بالنسبة لكثيرين بمثابة علامة على نهاية المهرجان ودعم ذلك الانطباع ما حدث لمهرجان دبي الذي أعلن التوقف لعام لكنه لم يعد، وكذلك الحال بالنسبة لمهرجان أبو ظبي ومهرجانات أخرى ".

وأختتم :" لقد عدنا بقدرات تنظيمية أكبر، وتوجهات أعمق ستكون واضحة للجميع من خلال البرامج المختلفة للدورة السادسة".