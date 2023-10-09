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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تصل إلى 50 الف دولار.. تعرف على قائمة جوائز مهرجان الجونة السينمائي

بوستر مهرجان الجونة
بوستر مهرجان الجونة

أيام قليلة وتبدأ فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، وذلك فى عودة قوية بعد توقف لمدة عام.

مهرجان الجونة تبدأ فعاليات الدورة السادسة من يوم 13 أكتوبر الجاري وحتى 20 من نفس الشهر.

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة عن قائمة الجوائز التى من المفترض أن تشهدها الدورة القادمة بجميع فئاتها المختلفة وجائت كالتالي.
 

 

 

المسابقات والجوائز مسابقة الأفلام  الروائية الطويلة

 جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل نجمة الجونة و50000 دولار أمريكي. 

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل نجمة الجونة و25000 دولار أمريكي . 

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل نجمة الجونة و15000 دولار أمريكي. 

جائزة نجمة الجونة ألفضل فيلم عربي روائي طويل نجمة الجونة و20000 دولار أمريكي. 

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل نجمة الجونة. 

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة نجمة الجونة . 

 

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة 

 

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل نجمة الجونة و30000 دولار أمريكي. 

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل نجمة الجونة و15000 دولار أمريكي .

 جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل نجمة الجونة و7500  دولار أمريكي.

 جائزة نجمة الجونة ألفضل فيلم عربي وثائقي طويل نجمة الجونة و10000 دولار أمريكي .

مسابقة الأفلام القصيرة جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير نجمة الجونة و15000دولار أمريكي . 

 

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير نجمة الجونة و7500 دولار أمريكي. جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير نجمة الجونة و4000 دولار أمريكي .

 

 جائزة نجمة الجونة ألفضل فيلم عربي قصير نجمة الجونة و5000 دولار أمريكي.

 

جائزة سينما من أجل الإنسانية 

 

جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يعنى بالقضايا اإلنسانية نجمة الجونة و20000 دولار أمريكي . الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مرشحة لنيل هذه الجائزة.

 

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

 

فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى مهرجان الجونة جوائز مهرجان الجونة

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