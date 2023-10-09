الرئيس الصيني لوفد الشيوخ الأمريكي: كيفية التعايش بين بكين وواشنطن تحدد مصير البشرية

التقي الرئيس الصيني، شي جين بينج اليوم الاثنين في بكين زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي شومر والوفد المرافق له، حسبما ذكرت وكالة “شينخوا” الصيتية.

من جهته، قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، إن العلاقات الصينية الأمريكية هي أهم العلاقات الثنائية في العالم، مضيفا أن كيفية التعايش بين الصين والولايات المتحدة تحدد مستقبل ومصير البشرية.

وأكد الرئيس الصيني، أن التنافس والمواجهة لا يتماشيان مع اتجاه العصر، ولا يمكنهما حل مشاكل البلاد والتحديات التي تواجه العالم.

وشدد “شي”، على أن اقتصاد الصين والولايات المتحدة متكاملان بشكل عميق، ويمكنهما الاستفادة من تنمية بعضهما البعض.

وتابع: التعافي العالمي بعد الوباء، والاستجابة لتغير المناخ، وحل القضايا الساخنة الدولية والإقليمية، كلها تتطلب التنسيق والتعاون بين الصين والولايات المتحدة.

من جانبه، أعرب زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي ، أن التنمية المستقرة للعلاقات الأمريكية الصينية ليست حاسمة بالنسبة لهما فحسب، ولكنها تتعلق أيضًا بالسلام والتنمية العالميين.

وأكد “شومر”، أن التنمية والازدهار في الصين يعود بالنفع على الشعب الأمريكي. مضيفا، أن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع بكين ولا تريد الانفصال عن الصين.

وأعرب عن تطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري الثنائي مع الصين وتعزيز الاتصالات والتعاون في قضايا مثل معالجة تغير المناخ ومكافحة تهريب المخدرات وحل الصراعات الإقليمية.