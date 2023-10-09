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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بالسنطة بتكلفة 60 مليون جنيه

محافظ الغربية
محافظ الغربية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  اليوم، محطة رفع الصرف الصحي بالسنطة وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي والذي يوافق السابع من أكتوبر من كل عام، بحضور المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالغربية، الأستاذة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.

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واستمع محافظ الغربية إلى شرح تفصيلي عن المحطة من المهندس عبد السلام بركات الذي أوضح أن المحطة تقع على مساحة 1100 م مربع وتخدم ١٥ ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة السنطة وتضم محطة الرفع (البيارة، عنبر التشغيل، مبنى المخزن مبنى الأمن، قواعد المحولات، مولد الكهرباء، خزان الوقود، السور) وخطر الطرد بطول 2200 م/ ط قطر 450 مم بولي ايثلين وشبكة الانحدار 12000م مواسير بلاستيك ومواسير فخار أقطار من 10-12-15-16-20-24 بوصة بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه.

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وأكد رحمي أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد نقلة نوعية في الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الجمهورية الجديدة احتفالات العيد القومي أسير ا الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيس الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الصرف الصرف الصحي بالغربية بالعيد القومي

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