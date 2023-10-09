هندسة جامعة طنطا: نتبنى فكرة بناء معامل بحثية متطورة جدا

تحدث الدكتور مدحت الكيلاوى، أستاذ مساعد بكلية هندسة جامعة طنطا، تفاصيل 38 عالمًا بجامعة طنطا بقائمة "ستانفورد" لأفضل %2 من علماء العالم، قائلا: إن هذا التصنيف قائم على بيانات أو طريقة إحصائية لجامعة ستانفورد.

وأضاف الدكتور مدحت الكيلاوى، أستاذ مساعد بكلية هندسة جامعة طنطا، خلال حواره عبر زووم ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن ما يتم تجميع بيانات هذا التصنيف من أعلي دار نشر فى البحث العلمي، موضحا أنه تعتمد فيها على العدد أو مجمع الإنتاج العلمي للباحثين، إضافة إلى الإستشهادات المرجعية التي تقام لهم.

وتابع الدكتور مدحت الكيلاوى، أستاذ مساعد بكلية هندسة جامعة طنطا، أن جامعة طنطا بالفترة الأخيرة تبنت فكرة بناء معامل بحثية متطورة جدا، الهدف منها خدمة العملية البحثية والعمل فى موضوعات جديدة، حيث التنمية المستدامة، أهمها تخصص المحركات والحرق والتلوث وتوفير إستهلاك الوقود.