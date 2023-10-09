عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أمن المعلومات: القطاع الاقتصادي لن يتأثر بالذكاء الاصطناعي

الذكاء الإصطناعي
الذكاء الإصطناعي

قال محمد عزام خبير أمن المعلومات، إن الذكاء الإصطناعي يؤسس لعالم جديد تماما، مشيرا إلى أنه نقطة فائقة فى تاريخ البشرية وتأثيرها مثل: إكتشاف الكهرباء.

وأضاف محمد عزام خبير أمن المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الذكاء الإصطناعي يتطور تطور فوق قدرة الخبراء على الإستيعاب، موضحا أن حجم براءات الإختراعات التي تم تسجيها فى مجال الذكاء الإصطناعي خلال السنوات الماضية قدرت ب30 ضعف أى قطاع أخر.

وتابع  محمد عزام خبير أمن المعلومات، أن الإستثمارات على قطاع الذكاء الإصطناعي وصلت إلى 100 أو 150 مليار فى العام، وبالتالي يتم إستخدامه فى كل القطاعات الصناعية أو القطاعات التجارية والخدمية، لافتا إلى أن القطاع الاقتصادي لن يتأثر بالذكاء الاصطناعي.

محمد عزام خبير أمن المعلومات الذكاء الاصطناعي إكتشاف الكهرباء مجال الذكاء الاصطناعي القطاع الاقتصادى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

الحكم على المتهم بطعن طالب خلال مباراة كرة قدم.. اليوم

قرار جمهوري بتعيين 511 معاونًا للنيابة العامة

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

بكى كثيراً| أول رد من إمام عاشور بعد إصابته بمباراة الأهلي والإسماعيلي

تحرك عاجل من الحكومة والبنك المركزي والتنفيذ خلال ساعات| مفاجأة لجميع المصريين

ترشيحاتنا

لبنان: حزب الله وعد بعدم التدخل في حرب غزة إلا في هذه الحالة

بشرط القضاء على المقاومة .. الاحتلال يعتزم تشكيل حكومة حرب بمشاركة المعارضة

تصعيد خطير.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصي

شاهد .. موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة الآن

طوفان الأقصي.. إيران تتوعد إسرائيل برد مدمر وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني

فتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال |اعرف الشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في السعودية

جمال شعبان ينصح بضرورة تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبي

الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم

بعد انتشاره في فرنسا.. كيف تتخلص من بق الفراش؟

فيديو

بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ