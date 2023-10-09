خبير أمن المعلومات: القطاع الاقتصادي لن يتأثر بالذكاء الاصطناعي

قال محمد عزام خبير أمن المعلومات، إن الذكاء الإصطناعي يؤسس لعالم جديد تماما، مشيرا إلى أنه نقطة فائقة فى تاريخ البشرية وتأثيرها مثل: إكتشاف الكهرباء.

وأضاف محمد عزام خبير أمن المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الذكاء الإصطناعي يتطور تطور فوق قدرة الخبراء على الإستيعاب، موضحا أن حجم براءات الإختراعات التي تم تسجيها فى مجال الذكاء الإصطناعي خلال السنوات الماضية قدرت ب30 ضعف أى قطاع أخر.

وتابع محمد عزام خبير أمن المعلومات، أن الإستثمارات على قطاع الذكاء الإصطناعي وصلت إلى 100 أو 150 مليار فى العام، وبالتالي يتم إستخدامه فى كل القطاعات الصناعية أو القطاعات التجارية والخدمية، لافتا إلى أن القطاع الاقتصادي لن يتأثر بالذكاء الاصطناعي.