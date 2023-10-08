بأعين ملونة ونحيفين للغاية.. الذكاء الاصطناعي يتنبأ بشكل الفضائيين.. شاهد

طلبت صحيفة بريطانية من الذكاء الاصطناعي تخيل كيف سيبدو الفضائيون إذا وصلوا إلى الأرض ويبدو أنهم سيشبهون الإنسان إلى حد كبير بأعين ملونة لكنهم نحيفين للغاية.

وطلبت صحيفة ديلي ستار البريطانية الشهيرة من أداة التصوير بالذكاء الاصطناعي Midjourney إنشاء تصور تفصيلي لما تعتقد أن الكائنات الفضائية ستبدو عليه عندما يتم اكتشافها، أو إذا تم اكتشافها. ومن المثير للاهتمام أنه يعتقد أن الكائنات الفضائية يمكن أن تبدو مختلفة قليلاً اعتمادًا على الوقت الذي سيصلون فيه إلى الأرض.

وعرضت أداة Midjourney مجموعة من الصور لما سيبدو عليه الفضائيون إذا وصلوا للأرض في فترتين زمنيتين مختلفتين، وهما في عام 2050؛ وفي عام 2100 أي بعد 77 عام من الآن.

الفضائيون عام 2050

نحيفين بعيون ضخمة

حملت جميع السمات المميزة لمخلوقات الخيال العلمي، فجميعهم غرويون ورماديون ونحيفون بعيون ضخمة ورؤوس ضخمة. أحدهما، على وجه الخصوص، كان شبيهًا بالإنسان بشكل مثير للقلق حيث كان لديه أنف وفم وعينين متناسبين مثلنا كثيرًا.

الفضائيون عام 2050

وكان للكائنات الفضائية التي تصورها الذكاء الاصطناعي بروز في الرأس، تشبه إلى حد كبير الشخصيات الغامضة التي تم الكشف عنها في المكسيك الشهر الماضي. كما أن لديها رقبة طويلة متعرجة وعظام الترقوة البشرية وعضلات وفجوات صغيرة محددة حيث تبرز الأوتار من الجلد مع بشرته الرمادية ذات مظهر لزج.

الفضائيون في عام 2100

خوف من الاكتشاف

وحسب صحيفة ديلي ستار، قد يكون هذا مشكلة. فإذا اعتقد الذكاء الاصطناعي أن الكائنات الفضائية يمكن أن تبدو مثل البشر إلى هذا الحد، فإن ذلك يثير الخوف بشأن ما إذا كنا سنكون قادرين على اكتشافهم. كان لدى الكائن الفضائي الذي تنبأت به أداة Midjourney عند وصوله للأرض عام 2100 أيضًا سمات لا تختلف عن البشر، مع وجود بضعة خيوط من الشعر الأبيض تتدلى من مؤخرة رأسه، على الرغم من أنه في الموضة الغريبة الحقيقية كان له عيون موسعة وقبة ضخمة.

وبدا أحد الفضائيون، من المجموعة التي تم التنبؤ بها لعام 2050، أشبه بالحشرات. ويبدو وكأنه آكل بشري مفترس ومرعب.